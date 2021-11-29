Горняк22: Автобус слетел в кювет на трассе в Алтайском крае

Фото: Инцидент Барнаул

Очередная авария с участием автобуса произошла на трассе в Алтайском крае. Есть ли в ДТП пострадавшие, очевидцы не уточнили

Утром 28 ноября на трассе Барнаул-Павловск после поворота на село Черемное произошло ДТП – автобус слетел в кювет, сообщает «Инцидент Барнаул».

Судя по кадрам, автобус съехал с дороги на данном участке. На месте работают сотрудники экстренных службы. Также на месте остановился рейсовый автобус, чтобы помочь пассажирам и водителю.

О пострадавших и причинах ЧП не уточняется.

Ранее синоптики предупреждали жителей Алтайского края о предстоящем гололеде и метелях с мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что массовая авария с автобусом произошла на выезде из Барнаула. Как стало известно, на новосибирской трассе столкнулись около 15 машин, среди них есть рейсовый автобус.

ТОЛК