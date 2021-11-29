Горняк22: «С вами такого не было?»: Билан извинился за пьяный концерт на свадьбе

Дима Билан Фото: instagram.com/bilanofficial/

Артист объяснил, что «такое случается с каждым». При этом подобный инцидент происходит с певцом уже не первый раз: ранее он выступил «пьяным» в Самаре

Российский певец Дима Билан извинился за пьяное выступление на свадьбе в Казахстане. Ролик он выложил на своей странице в Instagram.

«Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели, с вами такого не было? Я не поверю никогда», — отметил певец.

Ранее в Сети появились кадры с выступления, на которых артист ведет себя неадекватно и кое-как разговаривает с публикой.

Ранее сообщалось, что в Самаре 8 сентября Дима Билан вышел на сцену нетрезвым, он не попадал в фонограмму, странно двигался, а в конце выступления и вовсе начал колдовать. После этого артист принес извинения за такой проступок.

Кроме того, он пообещал самарцам устроить открытый качественный концерт, построить новую детскую площадку и купить медоборудование в больницу.

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