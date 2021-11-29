Горняк22: Стала известна причина смерти музыканта Александра Градского

Александр Градский Фото: fotomay.ru

Широкую известность народному артисту принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой

Народный артист РФ, певец и композитор Александ Градский скончался от инфаркта головного мозга, сообщает телеграм-канал «Известия».

Градский ушел из жизни минувшей ночью. Дата и место прощания пока не сообщаются.

Ранее артиста госпитализировали с подозрением на инсульт. Последние дни он провел в реанимации. Ему стало стало плохо дома – родные вызвали скорую, и его увезли в больницу.

Еще 23 ноября певец пожаловался на плохое самочувствие на шоу «Голос», где Градский является одним из наставников. Тогда к нему несколько раз вызывали врачей.

В сентябре СМИ писали, что исполнитель перенес коронавирус, а после болезни жаловался на плохое самочувствие. Однако сам Градский опроверг эти слухи.

За всю свою музыкальную деятельность Градский записал более 40 альбомов.

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