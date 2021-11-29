Горняк22: Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов попал в топ-15 на этапе Кубка мира

Даниил Серохвостов Фото: GettyImages

Программу первого этапа открыли индивидуальные гонки среди мужчин и женщин. Получить медали по результатам индивидуальных гонок не смогли ни российские парни, ни девушки

Алтайский спортсмен Даниил Серохвостов стал 15-м в первой гонке розыгрыша Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает «Алтайский спорт».

В дебютной гонке Серохвостов показал второй результат среди всех россиян и вошел в том-15. Даниил заработал две штрафные минуты – по одной на втором и третьем рубежах, однако это не помешало ему успешно пройти трассу.

После четвёртой стрельбы алтайский спортсмен занимал 16-ю позицию, но на последних километрах ему удалось стать 15-м.

В старт-листе воскресного спринта Даниил фигурирует под номером 61.

Ранее сообщалось, что алтайского биатлониста вызвали на сборы в составе сборной России.

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