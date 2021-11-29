Горняк22: Минприроды борется за сохранение березовой рощи в Усть-Калманском районе

Вырубка Фото: pexels.com

Березовая роща в районе считается ценной, так как там обитают краснокнижные животные и произрастают редкие растения. Кроме того, это место, где болото естественным образом заросло березами

Минприроды предоставило прокуратуре Усть-Калманского района данные, почему нельзя вырубать уникальную березовую рощу в районе, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд первой инстанции. Однако суд не поддержал позицию прокурора. Специалисты «природного» ведомства уточнили, что определят дальнейшие действия после того, как получат обоснование причин отказа. Вероятнее всего, они будут обжаловать данное решение.

Ранее ОНФ выразил сомнение по поводу законности рубки леса. Общественники направили прокурору Алтайского края Антону Герману письмо с просьбой оценить законность действий.

Напомним, жители сел Ельцовка и Новокалманка взбунтовались против вырубки березового леса, которую инициировал выкупивший землю предприниматель Андрей Лавренко – мужчина решил заниматься здесь сельским хозяйством, для создания противопожарного разрыва ему потребовалось выпилить деревья.

Минприроды края подтвердило, что на этой земле находится ареал обитания краснокнижных птиц и растений. Уникальность территории заключается еще и в том, что ранее здесь находилось болото, которое естественным образом начало зарастать березами. Сельчане опасаются, что снос насаждений возобновит процесс эрозии почвы.

Прокурор направил иск в суд с требованием обязать компанию прекратить вырубку деревьев. Минприроды края поддерживало данный иск в качестве третьего лица.

Рубки были остановлены. Одновременно с судебными тяжбами шла работа по включению березовой согры в границы планируемого заказника «Северный фас Алтая».

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