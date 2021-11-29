Горняк22: У трех категорий россиян с 1 декабря вырастут пенсии

Пенсии. Старость Фото: pixabay.com

Некоторым российским пенсионерам с 1 декабря 2021 года проиндексируют пенсии. Всего прибавку получат три категории пенсионеров

Выплаты вырастут у трех категорий пенсионеров с 1 декабря, сообщает РИА «Новости».

В частности, эта мера коснется тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля.

Кроме того, на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, которые работали до августа этого года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года им начислят прибавку к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, которые подали заявление на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховых выплат по старости составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, в 2024-м — 20 469. В 2021 году с учетом индексации этот показатель был на уровне 17 541 рубль.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января вступят заработают новые правила выплаты пенсий. Так, по документу, на территориях, где введен режим ЧС, смогут выплачивать пенсии раньше срока. Для этого необходимо написать заявление в ПФР.

Кроме того, пенсионер сможет при желании изменить способ получения выплаты, например, на счет в банке. Также судебным приставам запретят списывать деньги с пенсии, если гражданина признали банкротом.

Пенсию умершего, но новым правилам, сможет получить родственник, обратившись в ПФР.

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