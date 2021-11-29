Горняк22: 527 новых больных COVID зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Стоп коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжает расти количество зараженных коронавирусом. Так, ежедневно в регионе выявляют около 530 новых случаев заболевания

527 новых случаев заболевания ковидом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число зараженных на 28 ноября составляет 103 005 человек, в том числе 8 411 детей, сообщает оперативный штаб региона.

Ковидная статистика

32 больных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, 29 – из них скончались именно от инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии – 7 119 человек.

712 больных коронавирусом находятся сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 262 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровел за сутки 491 житель Алтайского края. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 74 029 человек.

На 28 ноября прививаются в регионе более 1 млн человек.

4846 коек в ковидных госпиталях развернуто сейчас в Алтайском крае. Свободными из них остаются 1096.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 155

Бийск – 48

Рубцовск – 43

Славгород – 28

Камень-на-Оби – 16

Усть-Калманский район – 14

Алейск – 13

Благовещенский, Немецкий национальный, Угловский районы – по 12 заболевших

Кулундинский, Локтевский, Родинский районы – по 11

Алейский, Мамонтовский, Павловский, Ребрихинский районы – по 10

Ключевской район – 9

Залесовский, Топчихинский районы – по 8

Михайловский район – 7

Бийский, Поспелихинский районы – по 6

Заринск, Волчихинский, Романовский, Суетский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 5

Алтайский, Бурлинский, Хабарский районы – по 4

Быстроистокский, Калманский районы – по 3

Заринский, Смоленский районы – по 2

Каменский, Солонешенский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 1.

Ранее сообщалось, что 250 предпринимателей подписали письмо за отмену QR-кодов в Алтайском крае.

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