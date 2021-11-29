Горняк22: В Алтайском крае снизилось количество заключенных за год

Тюрьма Фото: pixabay.com

Многие осужденные приобщены к труду и получают неплохую заработную плату. Это помогает им социализироваться и отдать деньги пострадавшим

В Алтайском крае за 2021 год снизилось число заключенных на 500 человек и составило чуть более 7800 лиц. Об этом сообщил начальник УФСИН по Алтайскому краю Валерий Усачев на сессии АКЗС.

При этом криминогенный состав осужденных достаточно сложный. Так, количество тех, кто попал в колонии за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составляет 87% от общего числа.

Усачев заверил, что в местах лишения свободы не применяют силу к заключенным. Чтобы следить за соблюдением прав осужденных, в колониях установили камеры. В этом году на это выделили около 7 млн рублей, в прошлом – около 3 млн. Кроме того, представители надзорных ведомств и правозащитники регулярно проводят встречи с осужденными.

По словам руководителя ведомства, средняя зарплата у осужденных является одной из самых высоких среди территориальных органов ФСИН России.

В Бийске работает участок, функционирующий как исправительный центр, рассказал выступающий. Наказание там отбывают 133 человека. Осужденные зарабатывают там до 80 тысяч рублей. В Барнауле на базе одного из предприятий также готовится к открытию такой центр. В следующем году планируется создание центра на базе ИК-11 города Новоалтайска.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае не разрешают свидания с заключенными из-за COVID.

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