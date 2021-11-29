Горняк22: В Барнауле отключат светофоры на двух участках улиц 29 ноября
Светофор Фото: Анна Меньшикова, Толк
Жителей Барнаула просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать требования дорожных знаков при проезде данного участка
29 ноября на двух участках улиц Барнаула отключат светофоры, сообщает пресс-центр администрации города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Так, светофоры не будут работать на следующих участках:
- ул. Кутузова – Ленточный бор с 09.00 до 15.00 часов.
- ул. Матросова – ул. Меланжевая с 09.00 до 13.00 часов.
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.
Ранее сообщалось, что на барнаульском перекрестке, где насмерть сбили девочку, установят светофор.