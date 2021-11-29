Горняк22: Астрологи рассказали, чем опасны 29 и 30 ноября в 2021 году

Гороскоп. Астрология Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Меркурий в соединении с Солнцем и убывающая Луна в Весах принесут немало опасностей в жизнь многих людей, их эмоции и чувства окажутся на пределе

29 ноября

В этот день Меркурий окажется в соединении с Солнцем. Так что в опасности у многих людей будут чувства и эмоции. Эксперты предупреждают, что некоторые лишаться самоуверенности и великодушия, а кто-то получит новые страхи и комплексы. Сложнее всех будет творческим людям, 29 ноября они не смогут воплотить в жизнь все свои задумки.

30 ноября

День внутренней дисгармонии наступит во время убывающей Луны в Весах. Астрологи предупреждают, что 30 ноября не стоит ждать покоя и равенства. В это время на людей обрушится много негатива, и они станут неуравновешенными. О себе в самый неподходящий момент могут дать знать старые обиды, поэтому важно не погружаться в воспоминания и ностальгию.

Чтобы впустую не растрачивать свою энергию, астрологи советуют избавиться от всех негативных привязанностей.

Источник

ТОЛК