Горняк22: В понедельник утренние пробки в Барнауле составили 9 баллов
Пробки. Зима Фото: pexels.com
В понедельник утром в Барнауле из-за непогоды вновь образовался транспортный коллапс: сложная дорожная ситуация наблюдается как в центре города, так и на периферии
Утром 29 ноября в Барнауле наблюдаются девятибалльные пробки. Таковы данные сервиса 2Gis.Пробки в Барнауле Фото: 2Gis
Так, транспортный коллапс поразил практически все городские улицы: пробки видны на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, а также на улицах Северо-Западной и Матросова.
В спальных районах города ситуация не лучше: в огромной пробке стоит Павловский тракт. Там, помимо прочего, работает сейчас дорожная техника, которая чистит снег. Также сложно проехать на улицах Попова, Малахова, Солнечная Поляна (в районе пересечения с улицами Взлетной и Юрина).
«Багровые» пробки также замечены на улицах Власихинской и Кутузова в районе пересечения с шоссе Ленточный Бор.
На Змеиногорском тракте автотранспорт встал рядом в районе улицы 6-й Нагорной.
Ранее сообщалось, что барнаульцы негодуют из-за вечной пробки на пересечении трех дорог.