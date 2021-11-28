Горняк22: Эксперт рассказал, как мог спастись выживший в «Листвяжной» горноспасатель

Сотрудники МЧС Фото: Анна Меньшикова

51-летнего сотрудника МЧС нашли спустя около суток после того, как связь с группой отправившихся в шахту спасателей была прервана

Выживший в шахте «Листвяжная» на Кузбассе, где произошла массовая гибель людей в результате взрыва, мог спастись благодаря имеющимся медпрепаратам. Об этом сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Ранее стало известно, что один из шести горноспасателей, отправившихся под землю на поиски шахтеров, пропавших после, предположительно, детонации скопившегося метана, выжил. До этого Александра Заковряшина уже внесли в списки погибших и посмертно наградили.

«Более суток полз, карабкался, воспользовался несколькими приборами. Не исключено, что у него были медикаментозные препараты, которые он вводил, что позволило ему выжить», – цитирует Демешина «Интерфакс».

Сейчас медики оценивают состояние пациента как тяжелое из-за переохлаждения и обезвоживания, но дают позитивный прогноз.

ЧП на «Листвяжной» произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Еще 60 человек госпитализированы (из них 11 спасателей), состояние большинства пострадавших не вызывает тревоги у медиков. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело.

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