Горняк22: Экс-мэр Прокопьевска прокомментировал отставку за банкет во время трагедии

Пустое кресло Фото: novostivolgograda.ru

На своем посту чиновник пробыл меньше суток. Глава Кемеровской области подтвердил, что на банкете были сотрудники администрации Прокопьевска, пишет Газета.ru

Отправленный в отставку за празднование во время ЧП на шахте «Листвяжная» мэр кемеровского города Прокопьевск Вячеслав Старченко опроверг участие в банкете. Об этом он сообщил в разговоре с Рен ТВ.

«Банкета никакого не было. И меня не было [на банкете], и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было», – заявил бывший чиновник.

Старченко заявил, что на видео его нет, а записать можно «кого угодно». 46-летний экс-мэр настаивает на объективном рассмотрении произошедшего – он намерен обратиться в полицию и добиться аудиенции у губернатора региона Сергея Цивилева, чтобы объяснить свою позицию.

Утром 25 ноября на кузбасской шахте «Листвяжная» произошло ЧП с, предположительно, взрывом метана. Погибли 51 человек, еще 64 пострадали. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой, как утверждается, снят праздничный банкет в администрации Прокопьевска по случаю назначения в день трагедии Старченко на пост мэра. Якобы вечеринка прошла 26 числа, когда власти объявили трехдневный траур по погибшим. Губернатор региона отправил чиновника в отставку.

ТОЛК