Горняк22: В Камне-на-Оби спасли водителя, зажатого в салоне Toyota после жесткого ДТП

Место ДТП Фото: "Каменские известия"

После столкновения мужчину зажало в салоне. Доставать пострадавшего спасателям пришлось с помощью специального инструмента

Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Камне-на-Оби. Об этом сообщает газета «Каменские известия».

Авария случилась вечером 26 ноября недалеко от пересечения улиц Каменская и Гагарина. Для извлечения пострадавшего из одного из автомобилей привлекли спецтехнику.

В результате инцидента травмы получили как минимум двое человек. Об их состоянии не сообщается.

Полиция выясняет, при каких обстоятельствах произошло ДТП.

ТОЛК