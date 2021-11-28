Горняк22: ВОЗ признала новый штамм COVID-19 из ЮАР угрозой для мира

Лечение COVID-19 Фото: минздрав АК

Власти республики заявили о введении очередных ограничений. За последние недели новую разновидность выявили в Бельгии, Ботсване, Гонконге и Израиле

Выявленная в ЮАР очередная разновидность коронавируса может угрожать странам, где уже ведут борьбу с инфекцией. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает РБК.

В ВОЗ сделали вывод, что мутировавший вирус может оказывать влияние на содержание протеина организма и как следствие – на эффективность вакцин.

Штамму присвоили греческую букву омикрон (O).

О том, что в Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций, ранее сообщал «Толк».

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