Горняк22: В Камне-на-Оби спасли водителя, зажатого в салоне Toyota после жесткого ДТП
Место ДТП Фото: "Каменские известия"
После столкновения мужчину зажало в салоне. Доставать пострадавшего спасателям пришлось с помощью специального инструмента
Жесткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Камне-на-Оби. Об этом сообщает газета «Каменские известия».
Авария случилась вечером 26 ноября недалеко от пересечения улиц Каменская и Гагарина. Для извлечения пострадавшего из одного из автомобилей привлекли спецтехнику.
В результате инцидента травмы получили как минимум двое человек. Об их состоянии не сообщается.
Полиция выясняет, при каких обстоятельствах произошло ДТП.