Горняк22: «Скорая» и бензовоз столкнулись на объездной Барнаула
Место ДТП Фото: "Толк"
На кадрах очевидцев с места происшествия видно, что машина медиков получила серьезные повреждения. В ДТП есть пострадавшие, их количество уточняется
Жесткое ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» произошло днем 27 ноября в Барнауле. Об этом «Толку» сообщили очевидцы.
Авария произошла на регулируемом перекрестке шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова – машина медиков столкнулась с бензовозом.
Предварительно, есть пострадавшие.
«Толк» выясняет обстоятельства произошедшего.
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