Горняк22: СМИ назвали имя депутата, подозреваемого в изнасиловании школьницы на Алтае

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

По данным СК, надругательство произошло в конце 2019 года в Барнауле. Народного избранника взяли под сражу сроком на два месяца

Подозреваемым по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Алтайском крае может являться депутат соседней Республики Алтай Александр Коршук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

По сведениям телеграм-канала Mash, инцидент произошел в начале октября 2019 года. Следователи уже допросили потерпевшую и ее законных представителей, эксперты изучают данные с ее гаджетов.

47-летний Александр Коршук – уроженец села Карасук Республики Алтай. Закончил Бийский совхоз-техникум, также учился в АлтГУ по специальности «муниципальное управление», но не закончил вуз. Избрался в Госсобрание республики в 2019 году от партии КПРФ. В ноябре того же года перешел во фракцию к независимым депутатам. До этого был депутатом Майминского райсовета.

О задержании депутата стало известно 26 ноября. По сведениям СК, народный избранник надругался над 14-летней племянницей жены в квартире в Барнауле. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

ТОЛК