Горняк22: Три человека пострадали при столкновении «скорой» и бензовоза в Барнауле

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"

Предварительно, автомобиль медиков ехал со свето-звуковыми сигналами на «красный», в это время встречный КамАЗ делал поворот налево

Три человека пострадали при столкновении машины «скорой помощи» и бензовоза в Барнауле днем 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария произошла на объездной автодороге – в районе пересечения шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова.

По предварительным данным, автомобиль медиков с включенными спецсигналами пытался пересечь перекресток на запрещающий сигнал светофора, а КамАЗ под управлением 37-летнего водителя, двигавшийся на встречу, делал поворот налево на «зеленый».

В результате столкновения травмы получили 57-летний водитель «скорой» и два его пассажира – 49-летняя фельдшер и второй 57-летний мужчина. Пока достоверно не известно, был ли мужчина-пассажир пациентом «скорой».

С места происшествия в больницу доставили пострадавшую женщину, решается вопрос о ее госпитализации.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

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