Горняк22: Названы основные версии причин пожара на заводе боеприпасов в Дзержинске

Пожар Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В результате ЧП пострадали как минимум два человека. К месту происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян — до этого он находился в Кемеровской области, где на шахте «Листвяжная» погибли люди

У экспертов есть несколько версий причин пожара на заводе боеприпасов в Дзержинске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, речь идет о нарушении производственного процесса в цехе по производству ацетона, либо неисправном оборудовании.

Утром 27 ноября на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ имени Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область) прогремело несколько взрывов. В одном из цехов возник огонь, здание частично обрушилось.

Сообщается о как минимум двух пострадавших, их передали медикам. Соседние предприятия эвакуировали, пожарные ликвидировали открытое горение а площади порядка 900 кв. метров.

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