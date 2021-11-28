Горняк22: За убийство вебкам-модели в Новосибирске разыскивают жителя Алтайского края

Фоторобот предполагаемого преступника Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Всех, кому что-либо известно о местонахождении предполагаемого преступника, просят сообщать по телефонам: 8 (383) 301-28-77, 203-57-39, 8-913-399-32-96 ли 02

Жителя Алтайского края подозревают в убийстве 24-летней девушки, тело которой с признаками удушения нашли 21 октября на съемной квартире в одном из районов Новосибирска. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

В распоряжении полиции оказались кадры с предполагаемым преступников, снятые камерами наблюдения.

По данным СМИ, погибшая – уроженки алтайского города Алейск и работала вебкам-моделью. Личность человека, совершившего преступление, правоохранительные органы до сих пор не установили. По этому пока то, что он может быть, земляком жертвы, – это лишь предположение.

ТОЛК