Горняк22: В Бийске вынесли приговор студентам, восемь часов истязавшим 17-летнюю девушку

Суд. Приговор

В ходе предварительного следствия каждый из обвиняемых вину признал лишь частично, они перекладывали ответственность друг на друга

В Бийске суд вынес приговор двум студентам местного колледжа и старшекласснице школы, которые около восьми часов избивали девушку, а также надругались над ней и разослали фото истязаний знакомым. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Инцидент произошел в августе 2020 года – две 17-летние девушки и молодой человек под предлогом денежного долга вывели ровесницу на берег Бии. Здесь подростки, угрожая ножом, заставили жертву раздеться, после чего стали жестоко избивать ее пластиковой бутылкой с водой, вымогая деньги и снимая происходящее на телефон. Забрав у жертвы деньги и кольцо, они вернулись к ней домой, где продолжили издевательства – «совершили в отношении нее иные действия сексуального характера».

Шантажируя потерпевшую, подростки разместили фотографии истязаний на ее страницу в соцсетях, а также разослали фото и видео ее знакомым.

В итоге инициаторшу расправы и молодого человека суд отправил в колонию общего режима на 5,5 и 5 лет соответственно. Их соучастница будет отбывать пятилетний срок в воспитательной колонии, так как на момент приговора ей не исполнилось 18 лет.

ТОЛК