Горняк22: СК проверит инцидент с нападением ученика в школе Новосибирска

Школа. Охрана Фото: Толк

По данным СМИ, инцидент произошел во время урока в пятом классе. Что стало причиной агрессии мальчика — пока не известно

Следственный комитет проверит информацию о нападении пятиклассника на ребенка и учителя в школе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки», – уведомили здесь.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в одной из школ Калининского района школьник во время урока набросился с ножницами на другого ребенка и пытавшегося его защитить учителя.

По предварительным данным, ранее нападавший уже неоднократно нарушал дисциплину, состоит на учете в школе.

ТОЛК