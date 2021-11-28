Горняк22: В Бийске умер заслуженный учитель РФ Владимир Красилов

Владимир Маркович Фото: Управление культуры, спорта и молодежной политики Бийска

По данным местных СМИ, педагог боролся с коронавирусной инфекцией. О дате и месте прощания с ним станет известно позднее

В Бийске на 68-м году жизни умер бывший глава городского управления культуры, спорта и молодежной политики, заслуженный учитель РФ Владимир Красилов. Об этом 27 ноября на своей странице «ВКонтакте» сообщило ведомство.

«Это невосполнимая потеря. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

По данным «Бийского рабочего», педагог боролся с коронавирусной инфекцией. О дате и месте прощания станет известно позже.

Красилов – уроженец Кытмановского района края. В 80-х годах работал учителем истории, завучем школы № 7 Бийска, директором городских школ №№ 19 и 17. В 90-х возглавлял местное ГОРОНО, а с 2008 по 2018 год – Управление по культуре, спорту и молодежной политики администрации города. Указом президента РФ в 1998 году получил почётное звание «Заслуженный учитель РФ».

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