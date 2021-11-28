Горняк22: Алтай в TikTok: ролики о провинции и миллионные просмотры

TikTok Фото: pixabay.com

Местные блогеры эксплуатируют тему «маленького городка», показывают узнаваемые места столицы региона и стремятся попасть в тренды

Алтайские тиктокеры покоряют социальную сеть. Большинство популярных видео посвящено провинциальному колориту Барнаула, а также природе региона. Есть среди блогеров и те, кто набирает миллионы просмотров. О них – в подборке «Толка».

Барнаул – столица мира

Чаще всего тиктокеры обыгрывают провинциальную тему и признаются в любви Барнаулу.

@mini_enzh Так и живем️ У кого так же в городах? #алтайскийкрай #регион22 #барнаул #сибирь ♬ Jalebi Baby – Tesher

@gubinak98 ##Барнаул ♬ foot fungus – xxtristanxo

@viktoria_wow_ #алтайскийкрай22 #барнаул22 #барнаулавто #барнаулвоблакафе #KiaTechnoBeast #хочуполучу #PROSTOбаттлкруп #рекомендации #барнаулалтайскийкрай ♬ Jalebi Baby – Tesher

@_savler_01 #барнаул#алтайскийкрай #жизнь#весна ♬ оригинальный звук – Ekaterina2590

Быть в тренде

Многие стараются обыгрывают богатую природу края и климатические особенности

@mary_ponomaryova Когда наконец-то на Алтае ️ -28, между прочим #рек #алтай #алтайскийкрай ♬ оригинальный звук – maria_ponomaryova

Приятный бонус

Один из роликов барнаульской блогерши сейчас набирает миллионы просмотров, что в теории может принести его автору доход.

@otmorozka_nyrka ♬ оригинальный звук – дензел

Ранее «Толк» рассказывал о том, какие отзывы оставляют туристы и жители о Барнауле.

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