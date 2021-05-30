Горняк22: Полиция сообщает о двух пострадавших в результате наезда авто на рынке Барнаула

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

По данным ведомства, 48-летняя женщина-водитель Lexus выехала на тротуар и врезалась в торговый павильон, совершив наезд на двух пешеходов

Два человека пострадали в результате наезда легкового автомобиля на людей в Барнауле. Об этом сообщили в ГИБДД.

Инцидент произошел днем 29 мая на Новом рынке города.

По предварительным данным ведомства, 48-летняя женщина-водитель Lexus выехала на тротуар и врезалась в торговый павильон, совершив наезд на двух пешеходов – 40-летнюю женщину и 30-летнего мужчину.

В результате ДТП пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Женщина госпитализирована, вопрос о госпитализации мужчины решается.

Сообщается, что водитель могла перепутать педали газа и тормоза во время движения. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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