Горняк22: В России могут запретить использование ватных палочек

Ватные палочки Фото: pixabay.com

Запрет на неперерабатываемую изделия входит в стратегию сокращения появления новых отходов в стране. К 2030 году в РФ должно сортироваться 100% отходов, а отправляться на полигоны — не более 50%

В России могут ввести законодательный запрет на производство некоторых видов пластиковых изделий – в список могут попасть и ватные палочки. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идет о неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов – прежде всего, цветном пластике.

Кроме гигиенических ватных палочек в перечень могут войти пластиковые трубочки и одноразовая пластиковая посуда.

Ранее «Толк» сообщал, что пластиковую посуду хотят полностью запретить в России. По словам вице-премьера, к 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50% вторичных ресурсов, это позволит снизить уровень захоронения отходов.

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