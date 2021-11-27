Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Анатолий Нагорнов Фото: altairegion22.ru

Депутаты признали компетентность Анатолия Нагорнова, однако пожелали ему большей энергичности и покритиковали разработанную при его участии стратегию

Анатолий Нагорнов получил одобрение депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС) на назначение министром экономического развития региона. Такое решение принято 26 ноября на сессии. До этого он почти два года находился в статусе исполняющего обязанности.

По закону, депутаты края должны согласовывать назначение двух министров – финансов и экономического развития. Предыдущий глава минэко края Павел Дитятев покинул пост в связи с переездом в Москву в начале 2020 года. После этого пост оставался вакантным.

Губернатор Виктор Томенко подыскивал кандидатуру, и у него были договоренности, по данным «Толка», с иногородним специалистом. Однако пандемия их аннулировала. В результате глава региона принял решение рекомендовать к назначению Анатолия Нагорнова.

Тот встретился со всеми фракциями и ответил на вопросы депутатов. На сессии он ограничился кратким: «Мы знакомы не два года. Все задачи как реализовывались совместно с вами, так и будут – в еще более тесном взаимодействии».

Нагорнова поддержали почти все фракции, кроме ЛДПР, депутаты которой воздержались. Лидер объединения Владимир Семенов объяснил позицию:

«Почему мы не будем голосовать против? Во-первых, мы не хотим оспаривать решение губернатора, полагая, что с учетом срока вакансии решение взвешенное. Во-вторых, Анатолий Анатольевич – человек с большим опытом работы. Почему не будем голосовать за? Мы помним, как разрабатывалась стратегия. В ней нас не устраивало практически все, что касается развития, за что отвечает минэко. Министерство должно быть не просто локомотивом, а как японский сверхскоростной поезд. А руководитель, на наш взгляд, должен быть молодым человеком с горящими глазами, предлагающим нестандартные решения».

Глава эсеров в АКЗС Александр Молотов пожелал Нагорнову больше энергичности, но отметил, что характер работы и должность заставят его собраться.

Лидер единороссов в парламенте Сергей Приб подчеркнул, что за время работы Нагорнова в край заходят новые инвесторы: «Это значит, что правительство кардинально меняет подходы – приходят новые компании, технопарки и т. д. Это все происходит именно через минэко».

Кандидатуру Нагорнова поддержали 55 депутатов, шесть человек воздержались.

Анатолий Нагорнов родился в 1958 году, окончил алтайский политех, работал на предприятиях Барнаула, в горисполкоме, а также в комитете администрации края по экономике. Много лет работает в минэкономразвития, 1 января 2017 года – с переходом на правительственную модель управления в регионе – стал замминистра экономического развития.

ТОЛК