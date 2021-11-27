Горняк22: В Новосибирске школьница погибла под колесами поезда

Поезд Фото: Анна Меньшикова

По словам очевидцев, девочка стояла на железнодорожных путях. В это время машинист начал подавать сигналы, но школьница с путей не ушла

26 ноября в Октябрьском районе Новосибирска поезд насмерть сбил школьницу, сообщает «КП».

Стало известно, что подросток попал под поезд недалеко от станции «Инструментальный завод», на перегоне в сторону станции «Камышенской».

По предварительной информации, машинист заметил девочку на путях и применил экстренное торможение. Но избежать наезда не удалось. В транспортной полиции подтвердили сообщение о происшествии.

Школьница от полученных травм погибла на месте. Предположительно, она училась в восьмом классе.

Ранее в Новосибирской области поезд насмерть сбил женщину. Пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. В какой-то момент пенсионерка поскользнулась и упала.

ТОЛК