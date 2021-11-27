ГОРНЯК22 27.11.2021
Общество

Горняк22: В Новосибирске школьница погибла под колесами поезда

Горняк22
12 часов Ago

Поезд Фото: Анна Меньшикова

По словам очевидцев, девочка стояла на железнодорожных путях. В это время машинист начал подавать сигналы, но школьница с путей не ушла

26 ноября в Октябрьском районе Новосибирска поезд насмерть сбил школьницу, сообщает «КП».

Стало известно, что подросток попал под поезд недалеко от станции «Инструментальный завод», на перегоне в сторону станции «Камышенской».

По предварительной информации, машинист заметил девочку на путях и применил экстренное торможение. Но избежать наезда не удалось. В транспортной полиции подтвердили сообщение о происшествии.

Школьница от полученных травм погибла на месте. Предположительно, она училась в восьмом классе.

Ранее в Новосибирской области поезд насмерть сбил женщину. Пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. В какой-то момент пенсионерка поскользнулась и упала.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22
12 часов Ago
Анатолий Нагорнов Фото: altairegion22.ru Депутаты признали компетентность Анатолия Нагорнова, однако пожелали ему большей энергичности и покритиковали разработанную при его участии...
Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22
12 часов Ago
Анатолий Нагорнов Фото: altairegion22.ru Депутаты признали компетентность Анатолия Нагорнова, однако пожелали ему большей энергичности и покритиковали разработанную при его участии...
Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22
12 часов Ago
Анатолий Нагорнов Фото: altairegion22.ru Депутаты признали компетентность Анатолия Нагорнова, однако пожелали ему большей энергичности и покритиковали разработанную при его участии...
Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22: Алтайские депутаты одобрили кандидатуру на пост министра экономического развития

Горняк22
12 часов Ago
Анатолий Нагорнов Фото: altairegion22.ru Депутаты признали компетентность Анатолия Нагорнова, однако пожелали ему большей энергичности и покритиковали разработанную при его участии...

Читать по теме:

ВТОПЕ: