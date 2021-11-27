Горняк22: Работники рассказали о нарушениях на шахте в Кузбассе, где погибли люди

В шахте Фото: pixabay.com

Ранее в Ростехнадзоре рассказали, что в текущем году на шахте «Листвяжная» в Кузбассе провели 127 проверок и выявили более 900 нарушений. Девять раз работу приостанавливали

Сотрудник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области рассказал, что руководство предприятия недостаточно обеспечивало безопасность горняков, сообщает «РЕН ТВ».

«К этому все и шло, рано или поздно авария бы произошла, потому что начальство очень грубо закрывало глаза на ситуацию в шахте», – отметил он.

По его словам, руководство знало о нарушениях техники безопасности в шахте, но ничего с этим не делало, так как нужно было выполнить план по добыче угля. Кроме того, горняк заявил, что последние два месяца работники спускались под землю на свой страх и риск, потому что в уровень метана в шахте был выше нормы в пять-шесть раз.

«Руководство предприятия не хотело снижать уровень метана из соображений экономии», – подчеркнул он.

Другой шахтер также подтвердил, что до пожара на шахте якобы походила фиктивная проверка. По его словам, о приходе инспектора всех уведомляли заранее – работы приостанавливали, а в шахте проводили осланцевание штреков для защиты от возможного взрыва угольной пыли, сообщает «Лента.ру».

«Халатность, просто дурдом. Все из-за нарушения техники безопасности – не будет нарушаться она, будет все строго и по правилам, тогда будет меньше добычи угля. На устранение всех предписаний нет времени», – отметил подземный электрослесарь Александр Ильчук.

Напомним, что 25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Предположительно, из-за возникшей искры взорвался метан. В это время под землей находились 285 человек, из них 239 эвакуировали. В результате ЧП погибли 63 человека, среди них есть и спасатели. Еще 67 человек пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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