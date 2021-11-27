Горняк22: Одного человека нашли живым в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Шахта Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Несколько часов назад со спасателем уже успели проститься. 26 ноября его посмертно наградили орденом мужества. Сейчас его здоровью ничего не угрожает

На аварийной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 26 ноября нашли живым спасателя. Об этом сообщил ТАСС.

«Мужчина оказался в сознании. Его подняли на поверхность и везут в больницу», – рассказал врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Выжившим оказался помощник командира взвода спасателей Александр Заковряшин. Он сам вышел к людям. В настоящее время его госпитализировали. Врачи диагностировали у него сильное отравление продуктами горения и переохлаждение, но угрозы для его жизни нет.

Напомним, утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. По последним данным, погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей, сотрудников МЧС.

Возбуждено уголовное дело. По данным заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной ЧП на шахте мог стать взрыв метана. В регионе объявили трехдневный траур.

Ранее работники шахты сообщили о нарушениях техники безопасности на предприятии.

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