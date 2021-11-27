Горняк22: «Как будто мы дебилы»: АКЗС возмутило выступление депутата Госдумы от КПРФ

Анжелика Глазкова Фото: пресс-служба АКЗС

Анжелика Глазкова решила открыть глаза алтайским депутатам на то, как плохо живет их регион и люди в нем, чем вызвала их нескрываемый гнев

Необычная дискуссия произошла в Алтайском краевом заксобрании 26 ноября уже по окончании сессии – перед депутатами региона решила выступить депутат Госдумы, избранная от Алтайского края по списку КПРФ Анжелика Глазкова, живущая в Москве. Она известна в том числе тем, что является женой политика Николая Платошкина. Ее речь, изобиловавшая эмоциональной лексикой и не всегда точной фактурой, вызвала гнев и возмущение краевых парламентариев.

Любопытно, что АКЗС прекратил вести трансляцию с заседания аккурат перед выступлением москвички. Официально – потому что сессия завершилась. Но политические мотивы такого решения остаются не очень понятными, так как алтайские парламентарии «разнесли» выступление федерального коллеги в пух и прах.

Отток кадров

Тезисы Глазковой сводились к ужасающему положению жителей Алтайского края. Так, она обратила внимание на огромный отток населения из региона: с января по август 2021 года – 14,2 тыс. человек, «полноценная дивизия». Но ее слова парировал депутат АКЗС Сергей Писарев:

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«От нас будут уезжать, пока мы не примем на государственном уровне программу единой системы оплаты труда, потому что пока в Москве учитель будет получать 120 тыс. рублей, а у нас 20 тыс., учитель, естественно, будет уезжать туда. Но на государственном уровне никто ничего не хочет понимать. Я обращаюсь к вам – пожалуйста, помогите рассмотреть вопрос в Госдуме. И я добавлю, что уезжают не только из края, но и из Новосибирска, Томска, Кемерова. Из Пензенской области выехало 200 тыс. человек! Едут со всей России в Москву, которая жирует».

Рост цен

Также Глазкова отметила значительный рост цен, самый высокий по темпу во всей Сибири (это соответствует данным Центробанка).

«Большинство населения некогда богатейшего края стало либо бедным, либо нищим. Я сама говорила с людьми, у которых пенсия 8,5 тысячи или зарплата 13 тысяч. Разве это не позор в нашей богатейшей стране – такое нищенское существование?»

Тяжелое положение села

Она также рассказала о бедственном положении в аграрной отрасли: «В крае, который до войны превосходил США по числу комбайнов на гектар пашни, мы видим заброшенные элеваторы. И как будто бы специально, чтобы усугубить и так тяжелое положение тружеников села, вводят забой скота. И я знаю об этом из первых уст».

Однако депутаты ей возразили, что, вообще-то, в этом году в регионе собран рекордный урожай в 5,7 млн тонн, товарность зерна составляет практически 100%, фуража почти нет. И пустующих элеваторов нет. «У нас даже не хватает мощностей сегодня», – сказал спикер Александр Романенко. Он призвал Глазкову проверить данные в докладе, который «вам кто-то написал».

Более того, мировая конъюнктура рынка и цены на зерно позволили алтайским аграриям уже второй год подряд завершать уборочную с очень хорошими финансовыми результатами.

Слабая газификация

В числе очевидных проблем, обозначенных Глазковой, оказалась и слабая газификация края.

«Россия поставляет газ в Европу и Турцию, а Камень-на-Оби и Славгород не газифицированы. Люди до сих пор топят печи. И чтобы жизнь не казалась медом, цены на уголь повышены. Только за последние месяцы выросла на 60%. Разве это не позор, товарищи? И мы сейчас обсуждаем проблемы с углем, когда -10 градусов. А это Сибирь», – рассказала она алтайским депутатам.

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«Несет, как судака по Енисею»

Спич депутата Госдумы вызвал крайне болезненную реакцию со стороны депутатов.

«Выходить на трибуну перед депутатами, которые работают на земле, трясти газеткой, как будто тут сидят дебилы, не читают газет, не знают ситуацию в крае, – это просто же унижение. Вы ведите себя уважительно. Я тоже могу быть буйной, меня как понесет, как судака по Енисею, я тоже могу оперировать нефактами, красноречиво говорить, посылать. Зачем такое делать? Зачем вы говорите, что у нас одна скорая помощь на весь Алтайский край? Вас куда понесло-то? Мы тоже депутаты, избраны народом. А вы приехали такая. Так вы дайте нам решение всех этих проблем!» – возмутилась Евгения Боровикова, депутат от «Справедливой России».

Представитель «Коммунистов России» Владимир Козловский также предложил «подойти к зеркалу и посмотреться в него, это вы принимали эти варварские законы».

Сергей Писарев попросил прекратить представителей КПРФ считать единороссов врагами, а себя победителями. «Мы все представляем интересы одних и тех же людей – жителей края, и каждый из нас несет ответственность. Я тоже одномандатник, за меня тоже проголосовали. Но уважать надо не меня, а людей, которые это сделали. Вот тогда мы начнем конструктивно работать», – сказал он.

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