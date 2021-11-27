Горняк22: В сибирской школе учитель заставила школьницу весь день ходить без обуви

Школа. Ученики Фото: Анна Меньшикова

Сейчас ребенок отказывается идти на занятия. так как после огласки на нее началась травля, и просит маму перевести ее в другое учебное заведение

В Ачинске Красноярского края учитель заставила 10-летнюю девочку, которая забыла сменную обувь, ходить по полу босиком, сообщает NGS24.RU.

Инцидент произошел 18 ноября. Школьница забыла взять с собой сменку и рассказала об этом учителю. Педагог предложила девочке разуться и ходить весь день в колготках.

«Она проходила без обуви целый день. Обуться ей разрешили только один раз, чтобы сходить в столовую, потому что там значительно холоднее, чем в классе», – рассказала мать девочки.

По ее словам, на следующий день она пошла разбираться к директору школы. Но та сначала ей не поверила и вызвала учителя. Педагог все подтвердила. Сейчас другие родители начали за нее заступаться, якобы никто в эту школу работать больше не пойдет.

В школе, где произошел инцидент, заявили, что сейчас разбираются в ситуации. По их словам, камеры видеонаблюдения якобы засняли девочку в обуви. При этом показывать записи они не стали.

« У нас большая нехватка учителей. Нагрузка по 13 часов в день. Нервные срывы возможны. В этой ситуации я пока не разобралась. И вообще я не сторонник выносить сор из избы. Если родители хотят скандала, пусть устраивают», – подчеркнула директор школы Галина Кучер.

В настоящее время региональный минобр и полиция организовали проверку по факту случившегося. Мать школьницы также намерена обратиться в прокуратуру.

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ТОЛК