Горняк22: Депутаты разрешили ветеранам Алтайского края получать льготы после переезда

Пенсионеры Фото: pixabay.com

Сейчас при переезде на постоянное место жительства в другие субъекты РФ ветераны труда Алтайского края утрачивают право на региональные соцвыплаты

26 ноября депутаты АКЗС приняли закон, который позволит ветеранам труда Алтайского края получать социальные выплаты при переезде в другой регион.

Проект закона разработали по инициативе правительства региона. Сейчас при выезде на постоянное место жительства в другие субъекты РФ ветераны труда Алтайского края утрачивают право на соцвыплаты, предусмотренные законом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов».

При этом труженики тыла и федеральные ветераны труда имеют право обратиться за мерами социальной поддержки в соответствии с законодательством региона проживания, а у региональных ветеранов труда такое право отсутствует.

На реализацию нового порядка выплат, по оценке разработчиков, потребуется около 2,4 млн рублей в год. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2022 года.

Ранее на прямой линии с губернатором Алтайского края региональный ветеран труда Ольга Ракитская сообщала, что переехала в Краснодар, из-за чего лишилась выплаты за свое звание.

ТОЛК