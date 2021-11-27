Горняк22: Пропавшую из рехаба на Алтае мать с ребенком нашли в соседнем регионе

Елена Симакова Фото: "Каменские известия"

По факту их исчезновения следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Разыскивали беглянку почти 10 дней

Сбежавшую из реабилитационного центра в Алтайском крае мать с двухлетним сыном нашли в соседней Новосибирской области, куда она успела добраться с дальнобойщиком. Об этом сообщает газета «Каменские известия».

По данным ресурса, 33-летнюю беглянку нашли полицейские в селе Мошково (свыше 260 км от Камня-на-Оби, откуда пропала женщина) при проверке фуры. Сидящую в салоне автомобиля Елену Симакову опознали по ориентировке, ребенок был при ней.

Как выяснилось, женщина познакомилась с дальнобойщиком в Камне и уехала с ним в Новосибирскую область, планируя с мужчиной серьезные отношения.

В ближайшее время Симакову вернут в гостиницу Комплексного центра обслуживания населения.

Как ранее сообщал «Толк» мать с ребенком пропали 17 ноября из каменского рехаба, где она вместе с сыном проживала с 6 октября после освобождения из мест заключения. Сейчас идет суд по еще очередному уголовному делу против нее – кража с незаконным проникновением в жилище. С августа Симакова стоит на учете из-за злоупотребления алкоголем.

ТОЛК