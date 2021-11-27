Горняк22: В центре Барнаула приступили к сносу аварийной двухэтажки

Кирпичная стена Фото: pixabay.com

Дому, который перешагнул 70-летний юбилей со дня постройки (его возвели в 1951 году), такой статус присвоили еще десять лет назад – в 2012-м

В Барнауле 26 ноября приступили к сносу аварийного жилого дома по проспекту Ленина, 129/3. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

«Уже произведен демонтаж кровли и разбор несущих строительных конструкций», – говорится в сообщении.

Всего по краевой адресной программе о переселение граждан из аварийного жилья до 2025 года в Барнауле, по последним данным, для последующего сноса заключили муниципальные контракты на проектные работы по 40 домам, напомнили в мэрии.

Ранее такие же постройки начали ликвидировать в городе на улице Кутузова.

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