Горняк22: Напавшего на военный патруль контрактника с Алтая отправили в колонию-поселение

Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Уголовное дело было возбуждено по статье 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, шло внутреннее разбирательство в части

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил контрактника из Республики Алтай к полутора годам колонии-поселения за нападение на двух сотрудников военного патруля. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел утром 1 сентября возле магазина на проспекте Мира в Южно-Сахалинске.

«Будучи недовольным тем, что входящие в состав патруля сотрудники военной полиции намеревались доставить его в военную комендатуру за нарушение правил ношения военной формы одежды, умышленно нанес П. удар кулаком в лицо и два удара ногой по различным частям тела, Ц. – удар кулаком в лицо», – говорится в сообщении.

Пострадавшие отделались ссадинами, не опасными для жизни или здоровья, заключила экспертиза.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

ТОЛК