Горняк22: Депутаты АКЗС обратились в правительство с просьбой помочь бизнесу на миллиарды

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Парламентарии надеются, что на их просьбу обратят внимание федеральные коллеги, а депутаты из других регионов также поддержат инициативу

Депутаты АКЗС 26 ноября на сессии приняли решение направить обращение в правительство России с просьбой о помощи бизнесу, пострадавшему от введенных ограничений. После их введения Алтайский край будет первым, кто выйдет с такой инициативой к кабинету министров.

Парламентарии хотят помочь прежде всего предпринимателям, которых коснулось введение QR-кодов, нерабочих дней, ограничений по времени работы – розничная торговля, общепит, развлекательные заведения.

«Ограничительные меры ввели по всей стране, нет непострадавших регионов, – сказал глава профильного комитета Владимир Семенов. – Те меры, которые уже приняты, недостаточны. Часть бизнеса испытывает колоссальные трудности. Мы сегодня приняли краевой бюджет на 2022 год и видим, что значительных средств в нем на поддержку нет, а разговор идет о миллиардах рублей».

Депутаты, напомним, просят расширить перечень пострадавших отраслей. Включить в него, в частности, торговлю бытовыми изделиями, товарами развлекательного назначения, аренду и управление недвижимостью и т. д. Управление по туризму края предложило также внести в реестр деятельность турагентств.

Предлагается также внедрить и дополнительные виды поддержки.

Субсидии на профилактику и дезинфекцию.

Льготные кредиты малому и среднему бизнесу с возможностью их списать при сохранении уровня занятости.

Компенсации затрат на зарплаты работникам за ноябрь и декабрь 2021 года.

Отсрочка по уплате налогов до конца марта 2022 года, страховых взносов – за третий и четвертый кварталы 2021 года.

Предоставление выходных при вакцинации сотрудников.

«Это продукт большой совместной работы», – отметил Юрий Матвейко, депутат, глава реготделения «Деловой России», который уверен, что на обращение обратят внимание.

Справедливоросс Людмила Суслова сказала о своевременности инициативы:

«Сейчас 45 мер поддержки. Вроде бы много. Но по факту много минусов. Например, жесткая привязка к ОКВЭДам (видам экономической деятельности, которые могут рассчитывать на помощь. – Прим. ред.). К тому же налоги и кредиты — не самая крупная часть расходов. Больше всего бизнес тратит на зарплаты, аренду, плату поставщикам. Отдавать кредиты все равно придется, а сохранить 90% штата бывает очень сложно».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Осипов сообщил, что обратится к своим коллегам в других регионах с просьбой также объединиться с депутатами и поддержать инициативу алтайских коллег.

ТОЛК