Горняк22: В России рассказали о влиянии друг на друга вакцин от гриппа и COVID-19

Вакцинация Фото: pixabay.com

Ранее в России отметили, что вакцинация от гриппа никак не отражается на количестве антител, а прививка от коронавируса не является помехой вакцинации против гриппа

Применение вакцин против коронавируса и гриппа в одно и то же время усиливает эффективность препаратов, заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

«Препараты взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», – подчеркнул он.

Минздрав ранее разрешил одновременно применять вакцины «Спутник V» или «Спутник лайт» и вакцины против гриппа. При одновременной вакцинации медики вводят препараты в разные части тела, например в правое и левое плечо.

Ранее врач рассказала, можно ли делать прививку от ковида при аллергии. По ее словам, если заболевание находится под контролем, аллергиков прививают на фоне базисной терапии. При этом им нужно вакцинироваться в больницах, где есть все необходимое, чтобы в случае чего, справиться с анафилаксией.

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