Горняк22: Алтайский депутат стал представителем Госдумы в Верховном суде
Депутаты Госдумы от Алтайского края Фото: Виталий Барабаш
В его полномочия вновь будет входить оперативное взаимодействие двух органов, а также представление правовой позиции Думы в инстанции
Депутат Госдумы РФ от Алтайского края Даниил Бессарабов назначен представителем нижней палаты парламента в Верховном суде. Об этом сообщает сайт реготделения «ЕР».
«Назначить полномочным представителем Госдумы в Верховном суде Бессарабова Даниила», – цитирует ресурс текст постановления ГД.
В предыдущем, седьмом созыве парламентарий также был полпредом Госдумы в высшем судебном органе.
На сентябрьских выборах 45-летний Бессарабов прошел в Госдуму от барнаульского одномандатного избирательного округа, заняв пост первого зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству.