Горняк22: Почти 1,5 тыс. преступлений совершили против детей в Алтайском крае в 2021 году

Дети. Гаджеты Фото: amakids.ru

25 детей погибли в результате причинения смерти по неосторожности, об убийствах и покушениях на убийства возбудили 10 уголовных дел

С января по сентябрь 2021 года в СУ СКР по Алтайскому краю поступило 1 436 сообщений о преступлениях, совершенных против детей. По результатам их рассмотрения возбудили 415 уголовных дел, сообщает алтайский следком.

Стало больше насильников

В прошлом году за аналогичный период возбуждено 377 таких дел. Выросло число преступлений против половой неприкосновенности – с 256 до 281, в том числе с использованием интернета.

По факту убийств несовершеннолетних число дел выросло с семи до 10 (из них четыре связаны с покушениями). Одно уголовное дело возбудили по факту причинения тяжких телесных повреждений ребенку.

25 детей погибли в результате причинения смерти по неосторожности, из них семеро в результате некачественно оказанной медицинской помощи, восемь – в результате пожаров и утопления, 10 – иные несчастные случаи.

18 ноября, 19:49

В Барнауле мать-наркоманку судят после «передоза» у 10-летней дочери

Женщина сама предлагала ребенку «скорость», обманывая, что от нее не будет привыкания. Такой «семейный трип» длился три месяца

Выросло число дел по факту изготовления порнографических материалов с участием детей – с 10 до 16.

Дети-преступники

За аналогичный период в СКР поступило 476 сообщений о преступлениях, совершенных детьми (за девять месяцев 2020 года – 402). Возбудили 159 уголовных дел, выявлено 179 малолетних преступников.

В основном дети совершают преступления против собственности (69 фактов краж, грабежей, разбоев, вымогательств, мошенничеств), а также в сфере незаконного оборота наркотиков – 29 фактов.

Из несовершеннолетних преступников 76 состояли на учете в органах полиции, девять – в органах опеки и попечительства.

В разы выросло число детей, совершивших преступления в возрасте, когда их еще нельзя наказать по УК РФ – со 179 до 280. В основном это произошло за счет роста имущественных преступлений – с 57 до 104.

Следователи привлекли 233 должностных лица к дисциплинарной ответственности за недостаточную профилактическую работу по предотвращению преступлений против детей и совершенных детьми.

ТОЛК