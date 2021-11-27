Горняк22: «Подсобрать протест»: депутаты Алтая «закусились» из-за законопроекта о QR-кодах

Вход по QR-кодам Фото: "Толк"

Обвинения в пиаре, спешке и закрытости – депутаты краевого парламента «набросились» друг на друга из-за резонансного предложения федералов

Самая жаркая дискуссия на сессии Алтайского краевого заксобрания 26 ноября развернулась вокруг вопрос о предоставлении отзыва депутатов на федеральный законопроект о введении обязательного характера QR-кодов.

В ходе дискуссии представители КПРФ яростно требовали срочно проголосовать против, а не тратить время на общественные обсуждения. Но в ответ получили агрессивный отпор за откровенную спекуляцию и собственную противоречивость.

Депутаты регулярно принимают решения об отзывах на федеральные законопроекты, это часть парламентской работы. Но в этот раз в числе поступивших документов был спорный и резонансный – о QR-кодах. Суть разногласий сводилась к тому, что фракция КПРФ в краевом парламенте требовала срочно проголосовать против поправки и направить это решение в Москву. Все же другие выступали за то, чтобы широко обсудить законопроект и до 10 декабря (крайний срок, когда можно отправить отзыв) опросом принять решение.

Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько рассказал, что 22 ноября прошло заседание совета фракций, где все, включая лидера фракции КПРФ, проголосовали за вариант с обсуждением.

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«Просто позорно!»

«Такие законопроекты должны обсуждаться гласно, открыто. Многие парламенты в регионах не испугались и рассмотрели, чтобы все видели, кто какую позицию занимает. Александр Алексеевич (Романенко, председатель АКЗС. – Прим. ред.) пытается вилять и уходит от вопроса, – задал тон дискуссии Антон Арцибашев. – Закон о QR-кодах не имеет отношения к профилактике. Он имеет отношение к принуждению к вакцинации. Вы пытаетесь сломать общество, внося смуту и раскол. Если хотите убедить людей в вакцинации, возьмите все самоотвод. Люди не вакцинируются из-за недоверия к власти. Хватит ломать общество».

Коллегу по фракции поддержал Евгений Хорошилов, который по листку зачитал:

«Поступила, мягко говоря, сомнительная инициатива под предлогом заботы об общественности. Присвоить QR-код, параллельно лишая людей свободы. Законопроект нарушает фундаментальные законы страны. Люди не приемлют грубое вмешательство в их личную жизнь и в вопросы, связанные с их здоровьем. Законопроект производит разделение общества – сегрегацию привитых и нет. Разделение вводит людей в раздор. А представители партии власти пытаются это не замечать. Это просто позорно! Надо учитывать мнение людей!»

«Вы единственные защитники народа?»

Александр Романенко ответил, что КПРФ и не дает учитывать мнения людей:

«Мы-то, наоборот, предлагаем учесть. Говорим, что нужно посоветоваться с жителями, что давайте не будем торопиться. Чего вы-то торопитесь? Сами же говорите: «Давайте сегодня голосовать, никого не слушать». Вы немножко-то слушайте себя! Чего делаете-то?»

А глава фракции «Коммунисты России» (не путать с КПРФ. – Прим. ред.) Сергей Матасов поинтересовался у коллег по левому блоку, уверены ли они, что все депутаты проголосуют так, как они хотят? А если нет, то зачем пытаются таким образом ускорить введение QR-кодов?

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов призвал КПРФ уважать мнение не только свое, но и коллег:

«Вы в спешке предлагаете принять решение, которое является для всей страны сейчас крайне важным. У нас в партии склонны не поддерживать законопроект. Но чтобы его отклонить, нужно предложить действенные меры, чтобы заменить предложенный механизм побуждения к вакцинации. У вас есть такие предложения? У нас пока нет, мы над этим работаем. А для этого нужно провести обсуждение».

Единоросс Сергей Писарев напомнил КПРФ о том, какую позицию занимала Коммунистическая партия Советского Союза в вопросе вакцинации:

«Я все чаще хочу вернуться в СССР. Для того, чтобы почувствовать, каково это жить там. Каково это – выйти с плакатом на Красную площадь и выступить против власти – и тебя увезут в Магадан, и ты будешь всю жизнь валить лес. Но я вспомню другой момент. 1969 год, 4-й класс, школа №3, Змеиногорский район. У Саши Рачкова выявили дифтерию. В этот же день в школу приехали специалисты, все забрызгали, всем детям воткнули по уколу – и все были счастливы. Это была работа КПСС».

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Успевший прославиться иногородний депутат от «Коммунистов России» Сергей Малинкович и вовсе упрекнул коллег в некрасивом поведении:

«Никто не упрекнет меня в защите QR-кодов. Я больше всех пострадал, чуть на улице не остался из-за них. Но нужно же переговорить со специалистами, посидеть с медиками, с бизнесом. Но такое впечатление, что вы торопитесь только с одной целью – чтобы выглядело так, что вы единственные защитники народа. Но это некрасиво по отношению к нам, вашим коллегам».

Его поддержал коллега по фракции Чермен Хугаев, который сказал, что «всем же присутствующим понятно, что происходит»:

«Есть протест в обществе – его хотят подсобрать. Подумайте о другом. Те, кто сейчас выступает против QR-кодов, они невакцинированные сидят, я так понимаю, без кодов? Или с ними? Какова морально-нравственная основа такой позиции? Если вы сами привиты, то будьте добры объяснить гражданам, почему вы, говорившие о сегрегации, по факту в одной половине общества, а права качаете за другую?»

Однако представитель КПРФ Надежда Дрюпина возмутилась тоже, что их всегда обвиняют в пиаре.

«Зачем он нам?! Пока мы сидим обсуждаем, люди уже не могут попасть на плановую операцию, в общественный транспорт. Мы что, не видим, что происходит? Делаем вид, что будем изучать мнение людей. Оно уже ясно. И оттягивать вопрос несправедливо. И никто тут не пиарится».

Поименные списки

Главное опасение КПРФ в итоге сформулировала Вероника Лапина. Она пояснила, что во фракции выступают главным образом против опросного голосования, с результатами которого люди не смогут ознакомиться.

На это она получила сразу два возражения. Сначала Семенов напомнил, что опросное голосование – не значит тайное: «Наше мнение не будет затерто. Уж поверьте, в СМИ будут активно это обсуждать».

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А затем и Александр Романенко добавил, что по просьбе депутата поименные списки с итогами голосования могут быть опубликованы на сайте.

«Научитесь себя вести!»

Однако позиция КПРФ по конкретному вопросу взволновала депутатов и заставила их высказаться о поведении членов фракции в целом.

«Вопрос уже не политический. Вы спекулируете жизнями людей. Мы разослали письма в муниципалитеты, спросили их мнение. Обсудили вопрос в Общественной палате, и все там были, и Мария Николаевна в том числе (Прусакова, лидер КПРФ в крае. – Прим. ред.). На совете фракции тоже был ваш руководитель и согласился. И вы говорите, что это не пиар?! – обратилась к ним Ирина Солнцева, председатель комитета по социальной политике («ЕР»). Простите за эмоциональность, но мне есть с чем сравнивать. Я с огромным уважением вспоминаю Данилову Нину Петровну, Сафронова Виталия Александровича, Вольфсона (в прошлом депутаты от КПРФ в АКЗС. – Прим. ред.), потому что это были интеллигентнейшие люди. Научитесь себя вести. Я имею право это вам сказать. Вы так поставили вопрос, что мы все против. Это самое неприятное. Мы не против. Мы хотим обсудить, потому что за нашим решением стоят жизни людей».

«Наберитесь храбрости»

Итог дискуссии подвел Александр Романенко. Он напомнил, что сегодня уже почти 1 млн жителей края вакцинировались и их введение QR-кодов не особенно волнует – они у них есть. Плюс есть люди, уже переболевшие. «И я лично приветствую предложение о получении QR-кода при наличии антител». Спикер не исключил, что до 10 декабря и в федеральном проекте может произойти немало изменений.

«Я тоже против ограничений. Но я с болью в сердце получаю сводку, в которой говорится, что каждый день в крае умирает больше 30 человек. Это наши родные. Вы об этом не думаете? Вчера министр здравоохранения Дмитрий Владимирович Попов предложил провести по красной зоне. Наберитесь храбрости, пройдите и посмотрите, как страдают люди».

В результате депутаты проголосовали за снятие поправки КПРФ. Опросное голосование пройдет с 6 по 10 декабря.

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