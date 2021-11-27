Горняк22: 523 случая COVID-19 зафиксировали за сутки в Алтайском крае, 28 пациентов умерли
Медик Фото: Сергей Кулыгин, БР
Больше всего новых случаев заражения инфекцией зарегистрировали в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Алейске и Заринске
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб региона.
За это время в крае умерли 28 пациентов – во всех случаях коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Выздоровели 525 человек.
С начала пандемии число инфицированных составило 101 953. Выздоровел 73 021 человек, умерли 7 057.
В госпиталях на лечении – 3 803 пациента, 759 из них находятся в тяжелом состоянии (из них к аппаратам ИВЛ подключены 263 человека).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса
Новые случаи заболевания (в том числе бессимптомные) COVID-19 за сутки в крае зарегистрировали в: Барнауле – 133, Бийске, Рубцовске – по 36 заболевших, Камне-на-Оби – 23, Алейске, Заринске – 16, Славгороде – 15, Волчихинском районе – 14, Мамонтовском районе – 13, Первомайском, Угловском районах – по 12, Благовещенском районе – 11, Белокурихе, Яровом, Калманском, Михайловском, Поспелихинском, Топчихинском районах – по 10, Завьяловском, Залесовском районах – по 9, Краснощековском, Рубцовском, Шипуновском районах – по 8, Егорьевском, Каменском, Родинском районах – по 7, Кытмановском, Немецком национальном, Тюменцевском районах – по 6, Алейском, Бурлинском, Крутихинском, Усть-Калманском районах – по 5, Новичихинском, Усть-Пристанском районах – по 3, Табунском районе – 4, Заринском, Панкрушихинском, Суетском, Хабарском районах – по 2, Баевском, Курьинском, Кулундинском, Павловском, Ребрихинском, Романовском, Шелаболихинском районе – 1.
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