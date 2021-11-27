Горняк22: В Алтайский край на выходных вернется мягкая погода

Зима. Снег Фото: pexels.com

В ночь на субботу в крае ожидается понижение температуры воздуха местами до -23. Однако днем в регион вернется относительно мягкая погода местами с плюсовыми температурами и небольшим снегом

На предстоящих выходных, которые станут последними в этом ноябре, в Алтайском крае пятничный мороз сбавит силу. Данные передает региональный ЦГМС.

Погода 27-28 ноября в Алтайском крае

27 ноября, в субботу, температура воздуха составит -4…-9 градусов. Местами по северу – небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

28 ноября термометры покажут -3…-8 градусов, в предгорьях до +2. Местами по северу и востоку небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

27 ноября в краевой столице будет -6…-8 градусов. Во второй половине дня небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

28 ноября ожидается -4…-6. Утром небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

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