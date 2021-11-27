Горняк22: В Африке обнаружили новый штамм коронавируса с множеством мутаций

Коронавирус Фото: pixabay.com

Запрет на рейсы в страны южной Африки из-за нового штамма коронавируса уже ввели Великобритания и Франция. Подобные ограничения готовятся принять Израиль

На юге Африки ученые нашли новый штамм коронавируса, который обладает повышенной способностью к мутации, сообщает ТАСС.

Штамм получил маркировку B.1.1.529. Сейчас специалисты внимательно отслеживают ситуацию. В ЮАР уже зафиксировали 22 случая заболевания. Заражения также есть в Ботсване и Гонконге.

По словам вирусологов, у нового варианта коронавируса 32 мутации, что создаёт серьёзную проблему. У штамма есть генетические изменения, которые влияют на базовые характеристики вируса. Это дает ему возможность противостоять существующим вакцинам.

Ранее в ВОЗ заявили, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. По словам представителя организации, сейчас в стране снижается количество заражений, но, это «не обещает успеха в будущем». Он также призвал россиян и дальше соблюдать превентивные меры правительства, поскольку они доказали свою результативность.

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