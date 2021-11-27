Горняк22: Эксперты назвали женские имена, обладательницы которых рушат браки

Развод Фото: pexels.com

По словам экспертов, женщины с именем Вера слишком уверены в себе и хотят получать всё, что захотят, поэтому брак мужчины для них не помеха

Чаще всего мужчины уходят из семьи к женщинам с именем Галина. Обладательницам этого имени не везёт в любви, и она находят отдушину в отношениях с женатыми. При этом они делают это не из корыстных целей и просто хотят найти свою вторую половину, сообщает «Слово и Дело».

Екатерины привыкли получать повышенное внимание от мужчин. Женщины с таким именем не против романа с окольцованным мужчиной. Но, как правило, это просто интрижки, которые не перетекают в серьёзный роман.

Не пугает штамп в паспорте и Юлию. Они обеспокоены только своим благополучием и редко берут в расчет чувства окружающих. Сердце понравившегося мужчины они смогут завоевать без труда. Мужчины в свою очередь ради Юлии охотно решаются на измену.

Натальи любят мужчин по старше, поэтому нередко заводят отношения с женатыми мужчинами. Эти женщины не видят в этом преграды и считают, что чувства выше документов о брака. При этом они уверены, что их избранник пойдет на развод и часто оказываются правы.

Ранее астрологи назвали пары знаков зодиака, которые идеально подходят друг другу. Специалисты отметили, что этим парам знаков зодиака суждено быть вместе. Несмотря на все трудности, они будут находить компромисс и оставаться вместе.

ТОЛК