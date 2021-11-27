Горняк22: Небольшой снег и легкий мороз ожидаются 27 ноября в Алтайском крае
Снег Фото: Анна Меньшикова
В субботу в крае наступил пик непродолжительного похолодания, но уже в воскресенье ожидается теплая погода – местами воздух прогреется до +2 градусов
Погода в Алтайском крае
Дневная температура воздуха 27 ноября в регионе составит -4…-9 градусов. По северным районам в этот день возможен небольшой снег, а также метели. Утром ожидается изморозь. На дорогах по-прежнему сохраняется сильная гололедица. Юго-западный подует со скоростью 9-14 м/с, местами порывы достигнут 19 м/с, передает Алтайский ЦГМС.
Погода в Барнауле
В краевом центре в субботу около -6…-8 градусов. Во второй половине дня ожидаются небольшой снег и метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.