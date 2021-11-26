Горняк22: Почти полсотни человек заблокированы под землей после ЧП на шахте в Кузбассе

Шахта Фото: pixabay.com

Шахта принадлежит холдингу «СДС-Уголь», который входит в тройку главных производителей угля в стране и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского месторождения

25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошло задымление. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает Telegram-канал Baza.

В настоящее время известно о 10 погибших. Еще 46 человек пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас ведутся спасательные работы. Спасатели пытаются добраться до 48 горняков, которые заблокированы в шахте из-за сильного дыма. Связь с ними отсутствует.

В прокуратуре рассказали, что авария произошла в поселке городского типа Грамотеинском города Белово. По данным МЧС, в момент ЧП под землей находились 287 человек.

Региональный следком в связи с пожаром на шахте возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. На место выехали губернатор Сергей Цивилев и региональный прокурор Александр Блошкин.

Ранее дочь алтайского шахтера рассказала, что ее отца пытаются обвинить в гибели напарника. 10 августа на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе погиб рабочий из-за обвала горной породы. По словам женщины, на мужчину, который работает проходчиком, якобы завели уголовное дело.

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