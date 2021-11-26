Горняк22: В алтайском селе без вести пропал мужчина в черных галошах

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Почти две недели ничего не известно о судьбе пропавшего мужчины. В связи с этим волонтеры просят жителей края помочь в поисках

В селе Подстепном Ребрихинского района без вести пропал 58-летний Виктор Дерябин, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 13 ноября.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 167 см, крупного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые.

Одежда: темно-синяя куртка, черные штаны, черные галоши, черная шапка.

Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби без вести пропала женщина с двухлетним сыном в коляске. Известно, что она ушла из дома отца и исчезла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

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